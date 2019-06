Ladro ucciso a Ivrea, l'autopsia: «Il tabaccaio sparò dall'alto colpendolo alle spalle»

Il colpo è partito dall'alto, probabilmente dal balcone dell'abitazione, colpendo Ion Stavilla alle spalle. Sarebbe morto così, dunque, il ragazzo moldavo di 24 anni che nella notte tra giovedì e venerdì si era introdotto in una tabaccheria di Pavone Canavese (



Quanto emerge dall'autopsia, eseguita questa mattina a Strambino dal medico legale Roberto Testi, non combacia con la ricostruzione del tabaccaio, Franco Iachi Bonvin, 67 anni, che non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe sparato dopo una colluttazione con i ladri, come aveva raccontato alle autorità.

Secondo i primi esiti dell'autopsia, la ferita sul petto del moldavo non è il foro di ingresso, ma quello d'uscita del proiettile. Il ladro sarebbe stato quindi colpito mentre si trovava sul marciapiede, dove è stato trovato già morto dalla polizia. Il tabaccaio, che nel primo interrogatorio in procura si è avvalso della facoltà di non rispondere, è indagato per eccesso colposo di difesa. Nei prossimi giorni sarà di nuovo ascoltato dal procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando. Per questa sera, intanto, i commercianti hanno organizzato una fiaccolata di solidarietà con il tabaccaio.



La condanna della Lega dopo l'uccisione. Dura presa di posizione della Lega Canavese sul tragico episodio dell'altra notte a Pavone Canavese, alle porte di Dura presa di posizione della Lega Canavese sul tragico episodio dell'altra notte a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea , dove un tabaccaio, per difendersi da un furto, ha sparato e ucciso un ladro di 24 anni. «La vera vittima di questo episodio è il tabaccaio: a lui va tutta la nostra solidarietà - dice il senatore della Lega Cesare Pianasso, a nome dei militanti canavesani del partito - sono convinto che lui stesso stia vivendo ore di grande sofferenza per la tragedia che lo ha visto coinvolto. Se il moldavo fosse rimasto a casa sua, a quest'ora sarebbe ancora vivo». Per il senatore «il 'mestierè del ladro o del rapinatore comporta dei rischi ed è assolutamente giusto tutelare chi si difende. Ci auguriamo che l'episodio di Pavone possa rientrare nei termini previsti dalla nuova legge sulla legittima difesa e che il fascicolo aperto dalla Procura si chiuda senza conseguenze per il negoziante».

