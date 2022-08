Manovre spericolate col suv in piazza Mazzini a Lecce. Finisce ai domiciliari, evade e ripete la bravata: arrestato

Ci son cascato di nuovo, direbbe Achille Lauro. Si aggrava infatti la posizione del 47enne salentino Carmelo De Leo che l'altra sera, a Lecce, al volante del suo suv, ha compiuto manovre spericolate sulla centrale piazza Mazzini, tra lo stupore della gente che ha postato sui social video che sono diventati virali. Nella notte l'uomo ha replicato la bravata poche ore dopo che i carabinieri gli avevano notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Su segnalazione di alcuni cittadini, i poliziotti delle volanti ieri sera sono intervenuti per porre fine alla nuova bravata del 47enne e ci sono risuciti dopo uno spericolato inseguimento per le vie del centro. Alla fine l'uomo è stato bloccato e condotto in carcere per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Le "acrobazie" in centro con il suv

L'uomo due giorni fa al volante della sua Jeep Compass era salito su piazza Mazzini e aveva compiuto dei giri su se stessa intorno a un'aiuola, costeggiando la fontana. Turisti e residenti avevano ripreso la scena con i cellulari, aiutando di fatto anche la polizia a ricostruire l'accaduto e a risalire alla targa dell'auto attraverso i fotogrammi più nitidi. Gli stessi filmati hanno poi arricchito il fascicolo d'inchiesta che era già stato aperto sul suo conto per stalking.

Dopo la seconda bravata in poche ore, De Leo è stato fermato nei pressi della questura, in viale Otranto, dopo un inseguimento con delle volanti e il personale della polizia locale e dei carabinieri.