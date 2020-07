Viveva in auto, trovato impiccato a un albero dopo cinque giorni

Morto da cinque giorni. Impiccato a un albero, in un zona poco frequentata nelle campagne tra Prezza e Campo di Fano, vicino Sulmona, in provincia dell'Aquila. Un gesto estremo che racconta la drammatica vicenda di un uomo di 55 anni, R.M. A pochi metri c'era la sua auto dove i carabinieri hanno trovato anche i documenti. Ed è proprio l'ispezione dell'auto a svelare la vita disperata del 55enne, senza lavoro e senza casa, dormiva della sua auto, parcheggiata poco distante. In un giorno lungo e solitario, come era diventata la sua vita, ha deciso di farla finita impiccandosi a un albero. L'uomo si sarebbe arrampicato su un ramo alto dell’albero e si sarebbe lanciato dopo essersi legato una fune al collo, senza lasciare biglietti di addio. Il corpo è trovato solo oggi, dal grado di decomposizone si pensa sia morto cinque giorni fa.

I carabinieri hanno accertato che l'uomo, senza un lavoro stabile, aveva lasciato l’abitazione di Bugnara dove risiedeva fino a qualche mese fa e che era stato ospitato anche alla Caritas. Poi la decisione di vivere in auto in quel luogo isolato: i carabinieri hanno trovato poco lontano dal corpo il suo accampamento: una pietra con mozziconi di sigarette e resti di cibo. Gli investigatori propendono per un gesto volontario. La procura dovrà decidere se disporre l'autopsia per chiarire ogni aspetto del decesso che in tutta la sua drammaticità svela sacche estreme di povertà e disagio accanto a noi.

Ultimo aggiornamento: 26 Luglio, 00:18

