Choc Siena dove una donna di 35 anni, nata e cresciuta a Padova fino al matrimonio, è morta stamani dopo essere precipitata dalla Torre del Mangia in piazza del Campo. Secondo quanto spiegato al momento dai carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di un suicidio. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna risiedeva a Montalcino (Siena), era sposata e aveva due figli di 5 e 7 anni.



LA SORELLA GEMELLA MORTA SUICIDA NEL 2004

La genella della giovane vittima è morta in circostanze del tutto analoghe nel 2004 a Jesolo.



UN BIGLIETTO

La 35enne è caduta dalla sommità della Torre, alta 88 metri, che è accessibile per le visite turistiche. L'ipotesi che si tratti di un suicidio, secondo quanto si apprende dagli investigatori, sarebbe confermata dal ritrovamento di un biglietto della 35enne. Numerosi i testimoni di quanto accaduto: come sempre piazza del Campo è affollata di residenti e turisti e ci sarebbero altre persone che si trovavano sulla Torre che hanno assistito. Sul posto sono poi intervenuti, insieme ai soccorsi inviati dal 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, polizia e anche guardia di finanza.













Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

