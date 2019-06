Napoli, si è ucciso il prof del liceo Vico indagato per molestie a studentesse 15enni

di Leandro Del Gaudio

Il prof di matematica era accusato di avere avuto una relazione con una studentessa del liceo Gianbattista Vico e poi di averne avviata un'altra sempre con una allieva della scuola.

Quarto, in provincia di Il docente viveva nel comune di, in provincia di Napoli . La vicenda era oggetto di un'indagine coordinata dal pool fasce deboli della Procura di

, scattata a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle due ragazze coinvolte. Sul caso era in corso anche un'ispezione dell'Ufficio scolastico regionale della Campania.

Secondo quanto si è appreso, il docente di Matematica accusato di abusi nei confronti di due studentesse di un liceo, si è ucciso, sparandosi, oggi pomeriggio nella cantinola della sua abitazione, in provincia di Napoli.



L'uomo, nel centro dove risiedeva, era considerato una persona riservata e frequentava poco la cittadina visto che i suoi interessi professionali erano su Napoli. Nonostante questo, il fatto ha suscitato grande sgomento tra i residenti del centro storico dove viveva. Il docente aveva due figli.





Il direttore scolastico della Campania: «Che brutta cosa». «Che brutta cosa, non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione». Così il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania, Luisa Franzese, in merito al suicidio del docente di Matematica di un noto liceo napoletano accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di due studentesse. . «Che brutta cosa, non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione». Così il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania, Luisa Franzese, in merito al suicidio del docente di Matematica di un noto liceo napoletano accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di due studentesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tolto la vita il professore del lico Vico di Napoli accusato di moleste sessuali nei confronti di dueall'epoca dei fatti. Il docente era agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Quarto. Vincenzo Auricchio , 53 anni, si sarebbe ucciso con un colpo di pistola . Indagini in corso per verificare come abbia avuto accesso all'arma. Sul posto è andato il pm di turno Gennaro Damiano.