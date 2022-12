Una tragedia ancora senza spiegazioni. Avvolta nel mistero soprattutto per come è arrivata. È la vicenda di un 38enne residente nella zona di Gubbio, trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco e dai carabinieri a Balanzano. Secondo quanto si apprende, all’origine della morte ci sarebbe un gesto volontario.

Lo schianto in auto e il suicidio

Fino a tarda serata, i soccorritori e il magistrato di turno sono stati sul posto assieme al medico legale per provare a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto le ultime ore del trentottenne. Perché l’uomo, è quanto è emerso dai primi accertamenti, nella giornata di Natale sarebbe rimasto vittima di un incidente. Un incidente autonomo, e dunque senza nessuna altra persona coinvolta,che potrebbe avere un collegamento con la sua morte.

Sempre stando a quanto emerso nel corso delle indagini successive al ritrovamento del cadavere, infatti, il 38enne dopo l’incidente alla vista della polizia si sarebbe dato alla fuga a piedi senza dare più segnali della sua presenza per ore. Inevitabile a un certo punto è scattato il piano coordinato di ricerca per le persone scomparse e ai vigili del fuoco e carabinieri si è aggiunta anche una squadra del nucleo cinofilo dei pompieri di Macerata. Il ritrovamento, come detto, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e dunque il giorno dopo di un incidente che deve aver avuto nella mente dell’uomo delle conseguenze particolarmente gravi, se si considera la sua fuga precipitosa a piedi e quanto poi accaduto in seguito. I carabinieri sono comunque al lavoro per ricostruire le sue ultime ore di vita.