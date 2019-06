Padre di due figli si lancia da un palazzo in centro sotto gli occhi dei parenti: choc in città

di Francesco DE PASCALIS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle 6 di questa mattina, è salito sul terrazzo della sua abitazione, con discrezione, come nel suo stile sobrio ed educato, ed ha deciso di chiudere definitivamente la sua esistenza. Un volo e lo schianto sull'asfalto. Letale. G.G. 50 anni lavoratore autonomo, sposato e, viveva a Novoli, Comune della provincia di, nel quartiere Madonna del Pane. A trovarlo per terra in una pozza di sangue è stato unche abitava di fronte alla sua abitazione, e che ha allertato i soccorsi. Il gesto tristissimo dell'uomo, ha letteralmente scosso l'intera comunità novolese, incredula e sotto shock.La salma, su disposizione del magistrato di turno della Procura di, è stata trasferita presso l'obitorio del Vito Fazzi di Lecce, per i rilievi del caso.