Torino, suicida l’ex compagna del portiere della Juventus femminile Peyraud Magnin

Tre settimane fa, poco prima dell'inizio degli Europei di calcio che si stanno disputando in Inghilterra, Camille e Pauline si erano lasciate. I primi di luglio Camille ha deciso di togliersi di vita con un mix di farmaci antidepressivi: era entrata in una grave spirale depressiva. La storia d'amore tra Camille Suzon Chantal Nell, 27 anni, e il portiere della Juventus femminile e della nazionale francese Pauline Peyraud Magnin, è finita dopo due anni: l'unione civile risale al 2020. Ppm, il soprannome del portiere, non ha voluto parlare del ritrovamento del cadavere della sua ex compagna che è stata trovata morta il 4 luglio nell’appartamento che le due donne condividevano vicino a Piazza Solferino a Torino. Quando ha disputato il match contro le Azzurre, che ha visto trionfare le francesi, Pauline aveva già ricevuto la terribile notizia.

Camille Suzon Chantal Nell aveva lasciato un messaggio in cui scriveva della sua intenzione di uccidersi: ha lasciato i codici per sbloccare il suo cellulare e le password per accedere ai suoi profili social. Il corpo senza vita era ai piedi del letto e aveva delle evidenti ferite provocate dai morsi dei due grossi cani, un husky e un pastore tedesco.

La ragazza, originaria di Metz, viveva a Torino per stare con la sua compagna, considerata tra i migliori portieri al mondo.

Camille avrebbe ingerito anche dell’acido muriatico: una confezione vuota è stata infatti ritrovata nella stanza dove è morta. Per i carabinieri la 27enne soffriva di una forte depressione. In casa sono stati trovate numerose confezioni di psicofarmaci.