Esponenti Casapound arrestati per stupro a Viterbo, Di Maio: pagheranno caro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L' arresto di due esponenti di CasaPound accusati di stupro di gruppo a Viterbo scatena la reazione immediata della politica.CasaPound ha espulso i due, Francesco Chiricozzi (consigliere nel comune viterbese di Vallerano) e Riccardo Ricci.«Quanto accaduto a Viterbo è scioccante. I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.«È vergognoso e la pagheranno cara i balordi che hanno abusato della giovane 36enne a Viterbo. Dalle prime notizie sembra che la ragazza sia stata colpita, picchiata e poi dopo aver perso i sensi violentata. È sconvolgente. E sembra che nello stupro sia coinvolto anche un consigliere comunale eletto con Casapound. Ditemi voi se queste non sono delle bestie!», scrive su Facebook il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. «Giunga il mio abbraccio e la mia vicinanza di donna e di Ministro alla ragazza e alla sua famiglia, in queste ore delicate e difficilissime», aggiunge il ministro.