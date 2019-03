Ragazzine sequestrate e stuprate dal branco: 5 arrestati dai 17 ai 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come un gruppo di animali hanno braccato e aggredito la loro preda». La preda era unadi 16 anni, chiusa in casa per tre ore e vittima diinsieme con altre tre ragazzine. I carabinieri di Como hanno voluto citare questo breve passaggio dell’ordinanza del gip per illustrare i motivi per cui sono finiti in carcere cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni, tre di origine albanese, due marocchina, accusati di concorso in violenza sessuale di gruppo, lesioni, sequestro di persona e, i due minorenni, anche di spaccio di marijuana.I fatti risalgono al 14 luglio in una casa nella Brianza comasca. I cinque indagati avevano invitato quattro ragazze minorenni a trascorrere il pomeriggio con loro. Ragazze conosciute a scuola e in centro città che sono minacciate di morte se avessero osato chiedere aiuto. Quindi il gruppo si accanisce in particolare contro una di loro, sedicenne, presa a morsi quando tenta di difendersi.