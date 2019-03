Stupro circumvesuviana, la sorella del vittima: «Non era consenziente, vogliamo giustizia»

A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 parla la sorella della 24enne che la scorsa settimana avrebbe subito una violenza di gruppo all’interno dell’ascensore della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La ragazza, che per tutelare la sorella non ha rivelato la propria identità, ha raccontato:





Violentata in Circumvesuviana, i tre amici negano gli abusi: «Lei era consenziente»





I tre giovani fermati hanno sostenuto che si sia trattato di rapporti sessuali consenzienti e non di abusi estorti con la violenza. Il gip Valeria Montesarchio ha comunque convalidato i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo emessi nei confronti dei tre. Assurdo che ancora oggi delle ragazze possano subire delle violenze in luoghi pubblici, in orari di punta e in presenza di tante persone". Sulle condizioni della sorella ha poi spiegato che "è molto provata e di conseguenza lo siamo anche io e tutta la mia famiglia. Siamo uniti in questa enorme sofferenza e lottiamo per ottenere giustizia".I tre giovani fermati hanno sostenuto che si sia trattato di rapporti sessuali consenzienti e non di abusi estorti con la violenza. Il gip Valeria Montesarchio ha comunque convalidato i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo emessi nei confronti dei tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«“Siamo certi che mia sorella abbia subito una violenza e che non era in nessun modo consenziente. È impossibile che abbia acconsentito ad avere un rapporto così come è stato descritto».