Stupro di Capodanno a Roma, indagata la figlia di una showgirl: la vittima è stata violentata tre volte

Sarebbe stata stuprata tre volte la notte tra il 31 dicembre 2019 e il primo gennaio 2020. E ora tre adolescenti rischiano di finire sotto processo dopo la chiusura dell'indagine sullo stupro di Capodanno a Roma disposta dalla Procura dei minori. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera l’inchiesta è chiusa anche nei confronti di «Pugile», come è soprannominata un’indagata - figlia di una nota showgirl e fidanzata all’epoca di Simone Maria Ceresani, nipote di Ciriaco De Mita - accusata di aver ceduto cocaina a una delle ragazze minorenni che hanno partecipato alla festa. Sono pertanto cinque gli indagati in questo terzo filone d’indagine che si svolge davanti al Tribunale dei minori.

Stuprata tre volte

La giovane è stata violentata non due, ma tre volte. A rendersi responsabile del terzo stupro subito dall’allora 16enne è Giuseppe, oggi 19 anni, il ragazzo che in un’intercettazione con la madre si definisce «psicopatico». Alle 2.06 Giuseppe, che aveva violentato la ragazza tre ore e mezzo prima in un bagno insieme ad altri tre, avrebbe approfittato di Sara una seconda volta, portandola stavolta in una stanza, ben sapendo dello stato confusionale in cui si trovava la giovane per via dell’alcol e della droga assunti nel corso della notte. Droga che, tra le altre cose, le sarebbe stata data anche dallo stesso Giuseppe, accusato quindi pure di cessione di cocaina.