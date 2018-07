Stuprata in strada a Reggio Emilia, arrestato richiedente asilo: è un ucraino di 26 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo «complimenti alla Polizia di Stato».«Per la sinistra - aggiunge Salvini su Fb - la nostra linea sarebbe "troppo dura". Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall'Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!».La violenza è avvenuta domenica sera intorno alle 20,30 in via Petit Bon, nella prima periferia della città emiliana. L'uomo l'ha aggredita alle spalle, mentre stava facendo una passeggiata vicino a casa. L'ha trascinata in un cespuglio e ha abusato di lei, picchiandola selvaggiamente mentre la giovane cercava di opporre resistenza e gridava. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce nel buio. La 24enne reggiana, ferita e sotto choc, ha trovato le forze per rialzarsi, chiedere aiuto e raccontare ai poliziotti quanto le è accaduto. Un fatto brutale e violento che ha gettato nel terrore un intero quartiere.E' partita subito la caccia all'uomo. Gli esperti della polizia hanno fatto un identikit dell'indagato, mentre gli uomini della squadra mobile hanno passato al setaccio tutte le telecamere della zona per cercare elementi utili. Sul posto, subito dopo la violenza, erano accorsi decine di agenti: tra loro anche gli uomini della Scientifica, che hanno perlustrato tutta l'area in cerca di elementi biologici e tracce di quanto era appena accaduto.La ragazza nel frattempo era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le medicazioni. Fin da subito per lei è scattato il protocollo sanitario che si utilizza nei confronti delle vittime di abusi. La 24enne ha passato tutta la notte in compagnia dei sanitari e degli psicologi dell'Ausl, ai quali ha affidato il suo drammatico racconto. La strada in cui è avvenuta la violenza sessuale è quella adiacente al campo da baseball della città, ai limiti di un parco. Una zona residenziale e tranquilla, frequentata la sera soltanto da persone che fanno una passeggiata. E così aveva fatto anche lei, domenica sera, come sua abitudine.L'aggressore però è arrivato silenziosamente alle sue spalle. Ha approfittato del buio e di alcuni arbusti che si trovano nell'area per nascondersi, per trascinarla in un cespuglio e attutire le grida della ventenne. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per il reato di violenza sessuale da parte del sostituto procuratore Giulia Stignani. Stando alle prime ricostruzioni non ci sarebbero testimoni di quanto avvenuto.