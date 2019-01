Ragazzo di 17 anni sviene a scuola e batte la testa: è in coma

Dramma in una scuola di Bologna. Un ragazzo di 17 anni che studia in un istituto tecnico- professionale del quartiere Savena, si è sentito male in classe e ora è in coma.







Ieri mattina, il giovane ha detto di non sentirsi bene, pochi minuit dopo è svenuto, è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. Il giovane è ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bellaria. Fino a ieri sera era in coma farmacologico. La diagnosi iniziale dei soccorritori del 118 è stata fin da subito drammatica: il giovane ha riportato una seria emorragia cerebrale.

