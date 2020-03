Erano stati invitati a partecipare ad una festa di laurea, poi diventata un ring dove uno degli invtati avrebbe preso a morsi uno dei partecipanti. A distanza di poco meno tre mesi, i carabinieri della stazione dell'Aquila hanno denunciato i responsabili di una grave aggressione avvenuta in un locale in cui si stavano festeggiando in contemporanea 5 feste di laurea. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a notte inoltrata, per futili motivi dovuti anche dall’uso smodato di alcol si è scatenata una rissa che ha coinvolto... Ultimo aggiornamento: 09:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA