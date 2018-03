Strage di Latina, la tecnica usata dai medici per dire a mamma Antonietta che le figlie sono morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comeha saputo della morte delle figlie. La mamma di, come spiegato da, ha appreso del dramma in ospedale, dopo l'intervento, quando medici, familiari e psicologi insieme le hanno raccontato quello che è successo.Alessia e Martina, le bimbe di 8 e 13 anni sono state uccise dal papà, il carabiniere, dopo che l'uomo ha gravemente ferito la mamma. AntoniettaBarbara D'Urso legge in studioin cui è stato comunicato alla donna che le sue figlie non ci sono più. Antonietta è incapace di parlare, l'anestesista le ha spiegato le motivazioni della sua condizione e le ha ricordato l'aggressione subita, motivo per cui è ricoverata. La donna ha battuto le palpebre in segno di approvazione, facendo capire che ricordava l'episodio. In quello stesso momento il fratello e la cognata l'hanno salutata e le hanno detto di essere felici che stia bene e fuori pericolo. A quel punto è intervenuta una delle psicologhe che seguirà Antonietta in questi giorni e le ha detto che: «Antonietta chiude gli occhi per 2 minuti circa e con la mano sinistra stinge il lenzuolo del letto. I medici decidono di sedarla e lasciarla riposare».In diretta viene riportata anche la registrazione di una telefonata tra Antonietta e Luigi durante la quale la donna dice chiaramente: «Ogni giorno chiedo loro (le figlie) se ti vogliono sentire o ti vogliono vedere, gli dico che le accompagno da te se vogliono che non ho problemi, ma loro non vogliono e mi dicono che non le devo scocciare con la mia insistenza». Luigi replica di volere un rapporto con le figlie e Antonietta dice che è d'accordo con lui che gli riconosce l'importanza della figura paterna, ma aggiunge: «Martina ha paura, non le va, loro devono fare un percorso. Lo so io quanto sono state male, quanto hanno sofferto. Io ora devo pensare alla mia serenità e alla loro».l motivo di tanta paura è raccontato dalla migliore amica di Antonietta, intervistata sempre da Pomeriggio 5, che racconta la brutta aggressione che la Gargiulo ha subito dal marito lo scorso 3 settembre. Il carabiniere ha brutalmente picchiato l'ex moglie davanti alle bambine che hanno assistito alla scena del padre che strapava i capelli alla madre e la lasciava andare con il volto insanguinato. L'amica di Antonietta racconta di aver portato via con sé la donna e le piccole, poco dopo la Gargiulo ha deciso di procedere con la separazione.