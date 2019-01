Stefania Crotti, l'ex del marito propose sesso a un amico per farsi aiutare: «Sono disposta a tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva proposto a un amico di aiutarla nel piano per uccidere Stefania Crotti in cambio di sesso. È quanto emerge dalle dichiarazioni al giudice di Chiara Alessandri, l'ex amante del marito di Stefania fermata per omicidio e distruzione di cadavere, riportate dal Corriere della Sera.Stefano, questo il nome dell'uomo, secondo la Alessandri avrebbe avuto «sempre un debole» per lei, che gli avrebbe proposto di portare Stefania Crotti nel garage dove poi è stata uccisa. «Se mi aiuti sono disposta a tutto con te», gli avrebbe detto. Una battuta secondo lei, ma lui l'aveva presa sul serio e così ha spiegato ai carabinieri di Bergamo. Lui aveva risposto di «doverci pensare», poi si era tirato indietro.