Perseguita l'ex compagno, divieto di avvicinamento per una donna

Non deve avvicinarsi all'ex compagno. E' il provvedimento che i carabinieri della stazione di Aprilia hanno notificato a una donna di 42 anni, così come disposto dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina.

L’attività investigativa dei militari, a seguito di una denuncia sporta dall'uomo, ha consentito di documentare come nei mesi di giugno ed ottobre, l’indagata si fosse resa responsabile di condotte persecutorie e vessatorie nei confronti della vittima, giungendo a danneggiare anche l’autovettura del proprio ex. Da qui il provvedimento per stalking.

