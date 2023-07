Pedina una donna, da Monteverde per diversi chilometri fino a Villa Borghese, convinto di poterla approcciare, sicuro di aver ricevuto dei segnali di interesse. Lei, presa dal panico, si rifugia in un bar di via Antonio Gramsci, dove chiama un collega, il quale interviene subito in sua difesa. La situazione in un attimo diventa concitata: Andrea C., romano di 31 anni compiuti pochi giorni fa, stando al racconto dei testimoni, avrebbe preso una bottiglia in mano, per poi spaccarla in faccia a Renato Parente, classe 1967, tesoriere della British School di Roma. Il volto dell'uomo ora è praticamente sfregiato, tanto che al pronto soccorso gli hanno dato 45 giorni di prognosi. Il 31enne, arrestato dai poliziotti del distretto Salario-Parioli, fortunatamente in zona per controlli di routine, è comparso di fronte al del tribunale monocratico sabato scorso, accusato di lesioni gravissime, per essere processato per direttissima. In sede di convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere, chiesta dal pm Gianluca Mazzei.

È venerdì mattina e Christine Martin, classe 66, originaria di New York, sta andando alla British School di Roma, dove lavora come responsabile del patrimonio immobiliare. Il giovane l'avrebbe notata lungo il tragitto che la donna percorre per andare da casa in ufficio. Se ne sarebbe invaghito e avrebbe iniziato a pedinarla. Eppure i due non si erano mai visti. Il 31enne, come specificato dalla vittima di origini newyorkesi, in Italia dal 2006, era uno sconosciuto qualunque. La tensione sale passo dopo passo, così come la paura che la situazione possa degenerare da un momento all'altro. Decide di rifugiarsi in un bar, per aspettare l'aiuto del collega, col quale nel frattempo stava parlando al telefono. Parente arriva e prende subito le difese della collega, prima di tutto amica. Si alzano i toni e si scatena il parapiglia. L'imputato colpisce con una bottigliata al volto Parente, e poi scappa. Arrivano i poliziotti, allertati dalle grida di Martin, stesa a terra ad aiutare il collega. Poco lontano da via Gramsci, in piazza Thorvaldsen, gli agenti trovano il giovane, non nuovo a guai con la giustizia, e lo arrestano. «Non era in grado di riferire i motivi dell'aggressione e proferiva frasi senza senso», si legge sul verbale di arresto. Dice di aver sentito delle voci, che lo avrebbero spinto a seguire la donna. Anche in aula stesso copione: frasi sconnesse accompagnate da comportamenti deliranti. Il legale potrebbe scegliere per il suo assistito un rito alternativo, subordinato alla perizia psichiatrica.