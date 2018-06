Stadio, in arrivo curatore societario Conte: caso Roma? No, caso Italia Cantone: regole per lobby

Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, dopo gli arresti di ieri nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti circa l'interlocutore dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un curatore 'commissario'. Ora si dovrà vagliare se tutti gli atti di quell'opera si confermeranno legittimi. Procedura che di fatto congela l'iter del progetto.



L'iter amministrativo del progetto, infatti, secondo la road map tracciata prima che si scatenasse l'inchiesta, avrebbe dovuto portare entro la fine di luglio in aula Giulio Cesare la delibera del progetto modificato. In ogni caso ora si dovrà vagliare se tutti gli atti di un'opera al centro di un'inchiesta si confermeranno legittimi. Procedura che prenderà tempo.



Il sindaco. «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia. Il Comune, i romani e la società Roma calcio sono la parte lesa, partono oggi le querele», ha avvertito il sindaco Virginia Raggi a margine della presentazione in Senato della relazione annuale dell'Anac.



Il presidente dell'Anac Cantone. «Le vicende di questi giorni danno forza alla convinzione che è necessario regolamentare il rapporto tra politica e mondo della lobby», ha invece commentato il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. L'ordinanza del gip sull'inchiesta sul nuovo stadio di Roma «mette in evidenza con chiarezza quello che può essere il ruolo di associazioni e fondazioni nel finanziamento della politica, è un 'trattato' di come vengono gestiti certi affari», ha sottolineato il presidente dell'Anac. Ma quell'ordinanza «dimostra anche che c'è chi dice no», ha aggiunto riferendosi all'assessore all'Urbanistica del comune di Milano Pierfrancesco Maran che, secondo quanto risulta dagli atti, contattato da uomini vicini al costruttore Luca Parnasi, rifiutò una casa.

Il premier Conte. «Esiste in Italia un caso corruzione sul quale dobbiamo sempre stare attenti, dobbiamo lavorare noi regolatori, le autorità come l'Anac e l'autorità giudiziaria ognuno nell'ambito delle sue competenze». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo fuori dal Senato alla domanda se esista un «caso Roma» alla luce della recente inchiesta sullo stadio della Capitale.

