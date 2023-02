Spruzza spray per mesi sulla figlia appena nata per farla ricoverare, arrestata mamma 29enne a Milano

Dopo l'ennesimo ricovero in ospedale a causa delle gravi irritazioni sulle braccia e sul corpo, gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno accertato che era la madre a procurare intenzionalmente le ustioni alla figlia di 16 mesi, spruzzandole dello spray deodorante al borotalco in quantità tale da richiedere le cure. La segnalazione alle forze dell'ordine è partita dai medici, che, a seguito del quarto identico episodio, si sono insospettiti non riuscendo a spiegarsi la frequenza di quegli eventi. Infine sono state le telecamere poste dagli investigatori in ospedale a dimostrare come la donna, più volte al giorno, per mesi, spruzzasse il deodorante sul corpo della bambina.

La 29 enne , dopo le indagini coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. La piccola è stata affidata ai Servizi sociali. Non si esclude che la donna soffra di disagi psichici da approfondire. Appartiene a una famiglia non problematica e si ipotizza che facesse ciò perché la piccola fosse ricoverata. È quindi stata presentata una richiesta di ordinanza di custodia cautelare accolta dal gip Patrizia Nobile che domani sentirà la 29enne nell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).