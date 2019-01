Spoleto, esplosione in una palazzina: ferita una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Una persona è rimasta ferita domenica mattina a Beroide a seguito dell'esplosione, da quanto si apprende da vigili del fuoco e carabineri, di una porzione di una palazzina. L'esplosione sarebbe la conseguenza di una fuga di gas. Sul posto oltre a vigili del fuoco con due squadre e carabineri, anche il 118 e il personale della Vus la società che gestisce il servizio del gas in Valle Umbra e Valnerina.Secondo le prime informazioni, la persona ferita è una donna settantenne. L'esplosione è avvenuta in cucina, mentre la donna si accingeva a preparare il pranzo. Non è in gravi condizioni ed è stata portata al pronto soccorso.