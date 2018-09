Droga sulla spiaggia del Commissario Montalbano: in manette 5 pusher, «spacciavano ai turisti»

Quelle spiagge sono diventate famose in tutta Italia per la serie tv di Raiuno, di grandissimo successo, Il Commissario Montalbano. Ma quest'oggi, purtroppo, balzano agli onori delle cronache anche per qualcos'altro: parliamo delle spiagge di, teatro di spaccio di droga, in particolare hashish, tra i bagnanti in vacanza sulle coste della Sicilia.Sono cinque gli spacciatori, quattro uomini e una donna, tutti stranieri - di nazionalità diverse - che sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa: le indagini da parte della squadra mobile della polizia erano state avviate oltre un anno fa, agosto 2017, dopo l'arresto di un pusher da parte di agenti presenti in spiaggia in costume da bagno e con le moto d'acqua della polizia in mare.I destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare del Gip, emessa su richiesta del Pm Santo Fornasier, sono tutti recidivi. Sono 2 tunisini,, 27 anni, e, 41; un algerino,, di 32; un albanese,, di 32; e una romena,, di 24. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. Alcuni degli indagati avrebbero spostato l'azione di spaccio nelle campagne e nelle zone abitate di Santa Croce Camerina e Scoglitti, vendendo anche cocaina. Tra i loro 'clienti' anche turisti.