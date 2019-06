Quattro speleologi boccati in una grotta: salvati dal soccorso alpino

Si è appena concluso l'intervento di recupero del gruppo di 5 speleologi che era rimasto intrappolato nell'Abisso di Bifurto, una grotta nel cosentino, per un'improvvisa ondata di piena. Anche gli ultimi tre sono stati riportati in superficie. «Stanno tutti bene e non c'è stato bisogno di intervento medico», dice all'ANSA Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria.

