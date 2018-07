Sparatoria in strada a Roma in pieno giorno: caos sulla Casilina, auto in fuga Scatta un arresto

di Marco De Risi

Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo la sparatoria sulla Casilina. La lite, gli spari in strada in pieno giorno e la fuga in auto a tutta velocità. Paura stamattina alla periferia di Roma. Erano da poco passate le 11 quando è arrivato l'allarme al Numero unico per le emergenze 112. Un cittadino segnalava che erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco in via Casilina, all'altezza del civico 1790, in zona Borghesiana, periferia sud. Quando la polizia è arrivata sul posto non c'era alcun ferito.

E in serata uno dei presunti responsabili della sparatoria è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Al vaglio la posizione di altri tre uomini rintracciati dagli agenti. Subito dopo l'episodio di questa mattina gli investigatori avevano trovato bossoli, ma nessuna traccia di sangue. Almeno sei i bossoli sull'asfalto. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Casilino che si occupa delle indagini. I poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni per poter ricostruire con esattezza quello che è accaduto. L'ipotesi al momento più accreditata è che gli spari siano stati esplosi durante una lite.In particolare ci sarebbe stata una discussione tra quattro italiani e a un certo punto uno sarebbe sceso dall'auto e, impugnata una pistola semiautomatica, sparato i colpi che fortunatamente non hanno ferito nessuno. Poi sarebbe risalito in macchina e andato via a tutta velocità. All'arrivo della polizia dei quattro non c'era più traccia. Tra le ipotesi che la lite sia nata per motivi di viabilità, magari in seguito a un piccolo incidente. Per ora, però, non si esclude neanche che i quattro si conoscessero e che alla base possa esserci un regolamento di conti. Paura tra le persone presenti in quel momento in strada che hanno assistito alla scena. Una persona sotto shock è stata soccorsa dal personale del 118.