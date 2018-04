Follonica, sparatoria in strada: morto un 42enne, arrestato il killer. «Lite per vicinato», feriti due passanti

Ci sarebbe una lite per un'infiltrazioni di acqua nel palazzo in via Matteotti, dove ci sono l'Hotel Stella e la rosticceria, all'origine della tragedia. Secondo gli investigatori potrebbe essere questa una delle cause scatenanti che hanno portato un uomo titolare della rosticceria a impugnare la pistola e a sparare su tre persone. L'uomo è stato bloccato in auto e arrestato a Grosseto, dove era stato segnalato ai carabinieri dalla polizia municipale grazie a un sistema, il «targa manet», che fotografa e registra tutte le targhe delle auto che passano ai varchi della città. Ora è in stato di fermo da parte della Procura.

IN FIN DI VITA Sono stati ricoverati in condizioni gravissime, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva del policlinico Le Scotte di Siena, l'uomo e la donna feriti a Follonica (Grosseto) dai colpi di pistola sparati da un uomo che ha ucciso Salvatore De Simone, 42 anni. È quanto si apprende da fonti sanitarie. I due feriti, l'uomo è il fratello della vittima, sono stati trasferiti a Siena con l'elisoccorso Pegaso.