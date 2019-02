Sparatoria in strada nel Torinese, un morto e un ferito: killer in fuga

Un uomo è morto in una sparatoria, questa sera a Carmagnola, nel Torinese. La vittima, di origine indiana, era in via del Porto, sulla strada statale in direzione Cuneo, con un amico, quando altre due persone hanno fatto fuoco e sono scappate su un'auto.



L'uomo è deceduto a seguito di gravi ferite all'addome e al torace. L'amico è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino dal 118 con una ferita alla mano. Le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto i carabineri di Moncalieri. Dai primi accertamenti pare che a sparare sia stata un'altra persone a bordo di un'auto che poi è fuggita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA