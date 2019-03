Suocero e genero uccisi in piazza: rissa e colpi di pistola, morti entrambi. Killer arrestato

Si sono affrontati, armati di pistola, nella piazza del paese. La sparatoria che è costata la vita a due persone è avvenuta questo pomeriggio a Durazzano, in provincia di Benevento. Le vittime sono suocero e genero originari del Casertano. Il duplice omicidio è avvenuto in piazza Galilei nel centro del paese. Sul posto sono accorsi i carabinieri.



Il duplice omicidio è avvenuto in piazza Galileo Galilei a Durazzano, in provincia di Benevento, nel primo pomeriggio: le vittime sono suocero e genero, entrambi originari del Casertano. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento, diretta da Aldo Policastro. Al momento, sembra che all'origine del bagno di sangue ci sia una lite avvenuta nelle ore precedenti la sparatoria. Le vittime si chiamavano Mario Morgillo, 68 anni e il marito della figlia, Andrea Romano, di 49 anni.



Secondo quanto si apprende, le due vittime si sarebbero colpite a vicenda, pare per motivi passionali. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

