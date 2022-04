Sparatoria in centro a Pescara, ragazzo portato in ospedale

Sparatoria nel primo pomeriggio nella centralissima piazza della Rinascita a Pescara (piazza Salotto). Un cameriere di 23 anni è stato portato d'urgenza in ospedale, sul posto le forze dell'ordine con Finanza e Polizia che indagano per comprendere ragioni e dinamica dell'accaduto e un'ambulanza per i soccorsi.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Sparatoria e assalto al caveau: tre milioni di bottino (foto Max) PESCARA Insultano tre migranti, poi sparano alla loro auto: indaga la Polizia

Un giovane è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco all'interno del locale Rustì. Il ragazzo ferito, ma cosciente, è stato caricato in ambulanza per essere trasportato in codice rosso all'ospedale per una ferita al collo. Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. È stata una telefonata arrivata alla sala operativa del 118 ad allertare i soccorsi. Al momento dell'accaduto il giovane era accompagnato dalla fidanzata che ha avuto un malore ed è stata assistita dai sanitari.

Il ragazzo ferito è un cameriere di origine dominicana. Secondo una prima versione, tutto avrebbe avuto origine da una lite con l'uomo che poi ha sparato. Già da un paio di giorni l'uomo andava a pranzo in quel locale, sedendosi fuori sotto il porticato. Ieri ha chiesto altro vino e arrosticini. Infastidito per l'attesa, ha colpito il cameriere con un pugno e poi l'ha inseguito all'interno del locale e lì gli ha sparato contro cinque colpi di pistola. Il cameriere ha cercato invano riparo dietro il bancone ma è stato raggiunto alla schiena da tre proiettili. Portato in ospedale, il 23enne è intubato e sottoposto ad accertamenti. Delle indagini si occupa la Squadra mobile di Pescara con il coordinamento del dirigente Gianluca Di Frischia.

All'ospedale Santo Spirito di Pescara sono arrivati i parenti del ferito, in particolare la mamma, la sorella e la fidanzata in comprensibile angoscia.