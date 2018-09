«Correte stanno sparando», far west al Casilino: trovata auto con sedili insanguinati

di Marco De Risi

All'interno dell'ospedale hanno rintracciato un uomo ferito a un braccio. Si tratta di un romano di 52 anni con piccoli precedenti alle spalle. Appena le sue condizioni lo consentiranno gli investigatori lo ascolteranno per acquisire elementi utili a far luce sulla vicenda. L'uomo, infatti, è sedato ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sono scattati subito i rilievi dei militari della compagnia Casilina e del Nucleo investigativo di Roma sia nell'auto sia nel tratto di strada, tra il civico 1040 e 1072, dove sono stati segnalati gli spari. I carabinieri hanno cercato i bossoli ed eventuali altre tracce di sangue lasciate sull'asfalto.



Da una prima ricostruzione sembra che siano coinvolte due macchine e che i colpi siano stati esplosi mentre le auto erano in movimento, in una strada della città abitualmente trafficata. Da stabilire se si sia trattato di un conflitto a fuoco o di un agguato. Si indaga per risalire a chi ha premuto il grilletto. Al vaglio in queste ore testimonianze e registrazioni di telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'altra macchina coinvolta. E nella notte nello stesso quadrante della Capitale un altro uomo è stato ferito in strada da un colpo di pistola. È accaduto intorno all'una in via Manfroni, a Torpignattara. Il ferito è un romano di 31 anni, con precedenti per droga.



Centrato al gluteo, è stato trasportato in ospedale per l'asportazione del proiettile . E anche su questo episodio sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Casilina. Si scava nella vita dei due feriti per far luce su entrambi ferimenti e anche per chiarire se ci possa essere qualche collegamento tra i due episodi che al momento, secondo gli investigatori, sembrerebbero distinti. Per ora non si esclude nessuna pista, compresa quella di regolamenti di conti per questioni di droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spari e sangue alla periferia di Roma. Scene da 'far west' al Casilino dove, a distanza di poche ore, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in strada, anche in pieno giorno. Due al momento i feriti accertati. A dare l'allarme, intorno alle 12, alcuni residenti spaventati. Diverse le chiamate arrivate al Nue 112 che segnalavano colpi di pistola su via Casilina e due auto in fuga. I carabinieri si sono recati sul posto e poco dopo hanno trovato una macchina con tracce di sangue nei pressi del vicino Policlinico Casilino.