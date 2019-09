Sparatoria a Brindisi, muore ragazzo di 19 anni colpito da tre colpi di pistola alla testa

Sparatoria a Brindisi , muore un ragazzo di 19 anni colpito da tre colpi di pistola alla testa. La vittima è Giampiero Carvone , con precedenti per furto: è morto in ospedale dopo essere stato ferito la scorsa notte alla testa da almeno tre colpi di pistola. È accaduto nel rione Perrino di Brindisi , in via Tevere, nei pressi dell'abitazione del giovane. Indaga la Squadra mobile della questura. Il giovane è stato soccorso dal 118 che lo ha portato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ma è morto subito dopo.

La Procura di Brindisi ha disposto l'autopsia ed ha avviato un'indagine per omicidio volontario. Il 19enne è stato assassinato con tre colpi di arma da fuoco sparati alla testa. Proiettili calibro 7.65 sono stati trovati anche sulla carrozzeria e sul parabrezza di una Mercedes parcheggiata nei pressi dell'appartamento in cui Giampiero Carvone abitava con i famigliari. Anche il portone d'ingresso è stato sfiorato dai proiettili. Sono stati proprio i parenti a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Il padre del ragazzo ha poi scritto un post su Facebook lanciando un appello per la donazione del sangue. Ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA