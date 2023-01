Sparatoria ad Ancora, poliziotto ferisce ragazzo dopo una lite. Caos al pronto soccorso: zuffa tra gli amici dei due

Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 21 anni di Ancona (N.G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il caos: anche all'interno del Pronto soccorso, dove prima è arrivato il ragazzo e successivamente il presunto sparatore, un poliziotto di 40 anni che avrebbe esploso i colpi da una pistola.

Ancona, sparatoria e tensione al pronto soccorso

Tensione alimentata dal nervosismo degli amici del giovane ferito esplosa all'arrivo del 40enne e dagli amici di quest'ultimo, tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per riportare la calma. Il reparto di emergenza urgenza è presidiato dalla Polizia, mentre i testimoni sono stati portati in Questura per essere ascoltati e ricostruire cosa sia avvenuto questa notte verso le 4 del mattino in via Flavia ad Ancona, una strada del quartiere Q2 dove abita il 40enne.

Sparatoria dopo una lite

Secondo una prima ricostruzione il poliziotto si sarebbe incontrato con i giovane in via Flavia per un chiarimento, probabilmente c'è stata una colluttazione e al termine del diverbio sarebbero stati esplosi due colpi di pistola: uno in aria, l'altro avrebbe centrato il 22enne ad una gamba.

Il ragazzo ferito chiama gli amici: «Mi ha sparato, venite a prendermi»

N.G. ferito e sanguinante, è riuscito a chiamare gli amici al telefono per farsi aiutare: «Mi ha sparato, aiutatemi», avrebbe gridato al cellulare. Immediatamente sul posto sono arrivati gli altri ragazzi che stavano trascorrendo la serata insieme a lui: lo hanno caricato su un furgone e lo hanno trasportato in ospedale.

Sul posto è arrivata la Scientifica che ha trovato i proiettili sull'asfalto nelle vicinanze della fermata del bus e di un centro di aggregazione, l'area è stata isolata per cercare di trovare indizi maggiori che possano aiutare alle indagini.

La zuffa in ospedale

Nella sala d'attesa del reparto di emergenza urgenza si sono ritrovati gli amici delle due persone coinvolte e tra i due gruppi « è avvenuto un alterco che ha determinato attimi di tensione»: lo spiega in una nota la Direzione Aziendale. «Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, della vigilanza privata nonché il rispetto delle norme di sicurezza interne all’ospedale ha comportato un rapido ripristino della normalità.La Direzione Aziendale, accorsa sul posto, unitamente alla responsabile del Pronto Soccorso ha rilevato che nessun danno di rilievo è stato registrato alle suppellettili e alle persone nel corso dell’alterco».