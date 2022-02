Mazzo, medico spara colpi d'arma da fuoco e si barrica in casa: militari al lavoro per convincerlo a uscire dall'abitazione

Ha sparato due colpi di arma da fuoco e poi si è barricato in casa. A Mazzo, in provincia di Milano, i Carabinieri sono al lavoro per convincere il 42enne della frazione di Rho ad uscire dalla propria abitazione. Non ci sarebbero feriti.

Mazzo, carabinieri allertati per un uomo che aveva abusato di farmaci

Un uomo di 42 anni si è barricato nella sua casa dopo aver sparato un paio di colpi di arma da fuoco in via Gandhi a Mazzo, frazione di Rho (Milano). Un'ambulanza è arrivata sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di intervento per un uomo che aveva abusato di farmaci ma, dopo aver sentito i colpi d'arma da fuoco, hanno allertato i Carabinieri e i vigili del fuoco che stanno ora cercando di convincere l'uomo a lasciare l'arma e uscire dal suo appartamento.