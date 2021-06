Ucciso da un pezzo di cibo mentre è a cena. Una tranquilla serata estiva sì è trasformata in tragedia cancellando la vita di un 60enne. E’ accaduto nella tarda serata di sabato durante una cena in un ristorante dell’hinterland di Foligno. L’uomo, un 60enne residente nella zona del Comune di Trevi, stava mangiando quanto un boccone, pare un pezzo di carne, gli ha causato una occlusione che non gli ha lasciato scampo. Immediata la richiesta di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati