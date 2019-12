Torna dal lavoro e trova i sofficini per cena, lite furiosa con la moglie e viene arrestato

A quanto pare dopo l'intervento dei carabinieri gli animi si erano calmati, tanto che i militari se ne stavano andando, salvo poi tornare indietro quando hanno udito l’uomo dire alla sorella (che vive nella stessa casa): "Un giorno di questi ci abbracciamo e ci buttiamo insieme dal balcone". I carabinieri sono tornati nella casa e hanno deciso di arrestare il 45enne. Il giudice ha deciso di convalidare l’arresto. L'uomo ha trascorso due notti in cella e poi è tornato libero. Secondo il quotidiano siciliano, il 45enne sarebbe rientrato a casa e avrebbe trovato sulla tavola i sofficini . È evidente che i rapporti con la moglie erano tesi da tempo, ma l'ennesima lite è scoppiata quando l'uomo ha lanciato il piatto con gli odiati sofficini per aria davanti ai figli. Un gesto che ha mandato su tutte le furie la moglie che ha chiamato i carabinieri. Il 45enne è stato quindi arrestato per maltrattamenti aggravati nei confronti della donna, che mai prima aveva sporto denuncia nei suoi confronti.

Un uomo, dopo esser tornato a casa dal lavoro, ha trovato per cena sul piatto "soltanto" ied è andato su tutte le furie scaricando la sua rabbia sulla moglie. La donna ha dovuto chiamare i carabinieri che hanno arrestato il 45enne per maltrattamenti . L'incredibile vicenda è stata riportata da Il Giornale di Sicilia ed è avvenuta a Palermo , in un appartamento dello Sperone. L'uomo, incensurato, è stato arrestato e condotto al carcere Pagliarelli.