Sms amorosi all'allieva di 13 anni: assolto un professore ​40enne

È stata confermata, infatti, l'assoluzione ottenuta in appello nel 2017 da un professore quarantenne condannato in primo grado per tentati atti sessuali con minorenne per aver inviato «messaggi amorosi» ad una sua allieva di 13 anni, per essersi appostato sotto casa della minore, per averla abbracciata in una occasione nella biblioteca ed essere stato «interrotto» dal «tempestivo intervento» dei genitori della ragazzina. Ad avviso del Sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Giovanni Di Leo, doveva invece essere ripristinata la condanna pronunciata in primo grado dal Gup di Pescara nel 2016. Di diverso parere sono però stati i magistrati della Terza sezione penale della Suprema Corte che ha respinto il ricorso di padre e madre dell'adolescente contro il proscioglimento del prof. Per la Cassazione, dunque, non è «manifestamente illogica o contraddittoria» la sentenza assolutoria che ha concluso come «la condotta complessivamente tenuta dall'imputato nel periodo dal dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 non avesse evidenziato, in modo inequivoco, l'intenzione dell'appagamento degli istinti sessuali nè la lesione del corretto sviluppo della sfera sessuale, compreso il profilo della libertà di autodeterminazione della ragazzina».

