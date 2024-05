Siu, scarcerato il marito Jonathan Maldonato: disposto il divieto di avvicinamento all'influencer

Il giudice non ha convalidato l'arresto di Jonhatan Maldonato, 37 anni, fermato recentemente con l'accusa di tentato omicidio della moglie, l'influencer Soukraina El Basri, nota come Siu, 30 anni.

La decisione è stata annunciata oggi, dopo un'udienza di circa quattro ore, durante la quale Maldonato ha affermato che la donna si era inflitta la ferita da sola e gli aveva chiesto di sostenere la versione di un incidente domestico. Il giudice ha imposto a Maldonato l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie.

Per Maldonato è stato imposto l'obbligo di dimora nella casa dei genitori e il divieto di avvicinamento alla moglie, che rimane ricoverata in terapia intensiva in ospedale a Novara. Martedì prossimo è previsto un nuovo sopralluogo nella villetta di Chiavazza, alla periferia di Biella, da parte del pool legale che rappresenta l'influencer.

La versione del marito: «Siu ha tentato il suicidio»

Nell'interrogatorio in questura Jonathan Maldonato ha sostenuto che la donna avrebbe tentato il suicidio in casa la mattina del 16 maggio. E lui l'avrebbe disarmata da un oggetto che però non ha saputo identificare. Stando quindi alla versione dell'indagato, il 37enne avrebbe cercato di nascondere il gesto della moglie. «Aveva paura di essere ricoverata in psichiatria», ha ribadito. Quindi avrebbe passato la mano sporca di sangue sullo spigolo del mobile per fare credere la versione dell'incidente domestico.

Nell'interrogatorio Maldonato parla di una Siu molto nervosa la mattina del 16 maggio: «Per ogni minima cosa si arrabbiava con me». E riferisce che la donna sarebbe stata preoccupata dai messaggi insistenti su Instagram di una persona conosciuta un anno prima che avrebbe iniziato a frequentarsi con lui: «Anche in quel periodo mia moglie aveva tentato il suicidio, ingerendo farmaci».

L'uomo ha detto di aver preso le bambine ed essere andato nella loro cameretta: «Poi ho sentito un rumore forte provenire dalla cucina». Quando è arrivato in quella stanza, Siu «aveva una cosa in mano... non ho visto cosa». E avrebbe visto il sangue che zampillava. «Mi ha detto solo aiutami. Sono stato in videochiamata con i sanitari finché non è arrivata l'ambulanza. Quando sono tornato in cucina ho visto delle forbici per terra». Sarebbe stata la donna a chiedergli di sostenere la teoria dell'incidente domestico: «Ho raccontato quello che mi aveva chiesto Soukraina, ossia che fosse scivolata e non ho avvisato la sua famiglia su sua richiesta».