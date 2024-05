Siu è stata «colpita all'arteria da un oggetto»: l'influencer in coma farmacologico. Il marito, la presunta caduta e l'indagato. Cosa sappiamo

Suokaina El Basri, l'influencer conosciuta su Instagram come Siu e modella di 30 anni è ricoverata in coma farmacologico, in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara.

La donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria che le ha causato un'abbondante fuoriuscita di sangue con un riversamento interno. «È stato dato un incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita» ha detto il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio.

Che cosa è successo

È stato Jonathan Maldonato, il marito della donna, a chiamare il 118. Un foro al petto della donna e tanto sangue renderebbero dubbia la versione del marito. «Mia moglie si è ferita, è caduta in casa» aveva raccontato il marito Jonathan Maldonato dopo il presunto incidente del 16 maggio. Un foro nel petto della donna da cui è fuoriuscito tantissimo sangue hanno subito insospettito i sanitari, giunti a casa della coppia a Chiavazza subito dopo la chiamata dell'uomo.

La ferita, infatti, sarebbe incompatibile con una caduta accidentale. Per il ferimento dell'influencer una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Una versione confermata anche dalla donna che ancora cosciente, mentre veniva trasportata in ospedale in ambulanza ha giustificato la ferita parlando di una caduta accidentale contro lo spigolo di una cassettiera.

Ora Siu è in terapia intensiva, in prognosi riservata, dopo aver subito un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono stabili ma critiche, e nessuno può avvicinarla, nemmeno il marito e la sua numerosa famiglia, giunta dal Marocco. Un isolamento per permettere alla Procura di Biella di indagare.

Un indagato per tentato omicidio

Per il ferimento dell'influencer trentenne è stata iscritta una persona nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Lo ha comunicato la procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, in un breve incontro con i giornalisti fuori dal palazzo di giustizia. Ha precisato inoltre che è stato sentito il marito della donna e che al momento dei fatti risulta fosse l'unica persona presente in casa.

Un oggetto

Chi è Siu e chi è il marito

L'influencer marocchina di 30 anni è esperta di cosmetici, abbigliamento e consigli di moda e conta oltre 80 mila follower su Instagram. È sposata con Jonathan Maldonato con cui ha due bambine, una di cinque e l'altra di sei anni. Jonathan lavora come dipendente in un’azienda di caffè e nel mondo social si fa chiamare Jonny Jonathan. Siu ha inoltre una famiglia d'origine molto numerosa: un padre, tre fratelli e tre sorelle.

Gli inquirenti stanno scoprendo una realtà ben diversa da quella che appare sui social: «Non una coppia felice», rivelano fonti vicine all’inchiesta. Video e messaggi consegnati da familiari e amici di Siu agli investigatori testimoniano una crescente tensione e infelicità, confermata anche dalle due figlie piccole. La casa della coppia è stata posta sotto sequestro e la polizia scientifica sta cercando indizi che possano spiegare l’origine della ferita di Siu. Al momento, il marito non è formalmente indagato, ma l’attenzione degli inquirenti è tutta su di lui. Ora l'uomo si è trasferito a casa dei genitori.

I messaggi d'incoraggiamento sui social

Continuano a crescere i seguaci di Siu su Instagram che nel frattempo conta 81 mila follower. «Forza ragazza💪🏻»scrive una donna in un commento ad un suo post.

Ma è difficile interagire con lei sul suo account, almeno pubblicamente, perché la maggior parte dei post ha i commenti disattivati, quindi è impossibile aggiungere un incoraggiamento per la donna che lotta tra la vita e la morte.