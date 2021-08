Guardiacaccia morto appena assunto: Simone Valli aveva 18 anni

Morire a 18 anni a oltre duemila metri di quota, dopo essere stato appena assunto. La storia di Simone è terribile. È scivolato in un dirupo e, per le gravi lesioni riportate nella caduta, ha perso la vita. È morto così, nella prima serata di ieri, Simone Valli, 18 anni, residente a Teglio (Sondrio), durante un'uscita di servizio nei boschi, e da poche settimane assunto alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia. Era felice, aveva confidato agli amici, per avere conseguito il titolo di guardacaccia ed essere stato assunto dall'oasi naturalistica, per potere lavorare a stretto contatto con il verde.

