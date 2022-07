Dramma a Mykonos, dove in un incidente in quad è morto Simone Scipio, un giovane poliziotto romano di 29 anni. A dare la notizia sono stati i colleghi, che nelle ultime ore hanno invaso i social di messaggi per il ragazzo che sull'isola in Grecia stava trascorrendo la sua licenza estiva con amici e colleghi.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, Simone giovedì sera era alla guida di un quad preso in noleggio sull'isola quando si è scontrato con un minibus per circostanze ancora da chiarire. Con lui a bordo c'era un collega del commissariato di Porta, che è rimasto ferito e ovviamente sotto choc. Dopo lo scontro, il 29enne ha perso il controllo del mezzo (che sull'isola va per la maggiore tra i ragazzi, insieme agli scooter) e si è schiantato contro un muro. Tifoso romanista, aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Pantaleoni prima di essere assegnato alla squadra volanti della questura di Roma.

I messaggi

Tantissimi i messaggi, di amici e colleghi: «Ci sono momenti nella vita dove le parole non servono a niente - scrive il sindacato FSP Polizia -. La notizia della scomparsa di Simone è stata un vero e proprio muro in faccia. Un collega straordinario, bravissimo ragazzo, educato, leale e sempre sorridente. Non doveva proprio andare così perché così fa male. Ti porteremo sempre nel cuore. Riposa in pace e veglia su di noi Simone», scrive il sindacato FSP Polizia.