Simone Borgese, perché lo stupratore è stato scarcerato? Ex concorrente di "Avanti un altro", vive con la fidanzata e ha una figlia: chi è

«Perché, nonostante la mia denuncia, il processo e la condanna in più gradi di giudizio ha potuto reiterare il reato? Perché non è in carcere?». Domande che la tassista violentata da Simone Borgese nel 2015 a Piana del Sole continua a ripetersi da quando ha saputo della nuova violenza che l’uomo ha compiuto ai danni di una 26enne.

Aveva chiesto scusa, Borgese, alla 43enne. Lo aveva fatto davanti ai giudici di piazzale Clodio ma anche attraverso alcune lettere mandate alla vittima dal carcere. Si diceva «pentito», «in preda alla droga quando ho abusato di quella donna». Ma i giudici non credettero alle sue parole, ritenendolo semplicemente un bugiardo. Neanche la 43enne gli aveva creduto e chiede per quell’uomo «pericoloso e vigliacco», «la garanzia che sia messo nella condizione di non poter far più del male a nessuno». Il gip, che a nove anni di distanza lo ha spedito ai domiciliari per una nuova violenza, lo definisce un uomo senza controllo e freni inibitori e non esclude che possa avere commesso altre violenze dalla scarcerazione del 2021. Di sicuro, l’8 maggio scorso, di nuovo nella stessa data, Borgese ha colpito ancora. Ha avvicinato una studentessa di 26 anni e l’ha fatta salire in auto con una scusa, raggiunta una stradina appartata ne ha abusato. Prima le ha chiesto anche l’età, meravigliato dalla risposta: «Ti facevo più piccola, al massimo ventenne». Forse Borgese cercava una ragazzina, come la diciassettenne che nel giugno del 2014 seguì nell’androne di casa e stuprò nell’ascensore.

Simone Borgese, la studentessa violentata: «Mi manipolò facendomi sentire in colpa perché non lo stavo aiutando»

IL RITRATTO

L’ormai 39enne, dopo il carcere, si arrangiava con lavoretti saltuari, come muratore o falegname. Per Piana del Sole, il suo quartiere, e la Magliana Vecchia girava sempre con la Multipla del marito della madre, la stessa su cui ha fatto salire con l’inganno la ventiseienne. Prima di finire dietro le sbarre aveva lavorato come cameriere e su Facebook mostrava la foto da “ragazzo perbene”, padre premuroso innamorato della figlia e della Roma. Qualche anno prima, nel 2012, aveva partecipato ad “Avanti un altro”, il programma condotto da Paolo Bonolis.

Se pure fosse apparso sin da subito molto tranquillo agli inquirenti durante gli interrogatori, la sua fedina penale raccontava altro. Era stato infatti accusato di lesioni gravi nei confronti del compagno della madre al quale, in una lite, aveva fratturato il naso con un pugno, proprio come aveva fatto con la sua prima vittima. Ma l’uomo aveva smentito anche questo aspetto che lo riguardava. «Ultimamente mi sentivo molto solo — aveva raccontato in un interrogatorio del 2015 — la madre di mia figlia mi ha lasciato perché dice che la picchiavo tutte le sere perché ero geloso, ma io non l’ho mai toccata, amo mia figlia e mia madre».

I RESIDENTI

Ora, nella stessa Piana del Sole, si trova agli arresti domiciliari, a casa della compagna la quale, nonostante tutto, ha accettato di farlo rimanere a casa sua. Tra le tante stradine che compongono il quartiere, tutti si conoscono e i residenti non si danno pace. «Come è possibile che un mostro del genere sia solo ai domiciliari?», «Hanno paura che in carcere fa una brutta fine? Quella deve fare». «Fino a quattro giorni fa era in strada che passeggiava tranquillo, mano nella mano con la fidanzata che è una gran brava ragazza, come se nulla fosse», dice Laura che nella zona conosce un po’ tutti. C’è però chi trema all’idea che i propri figli possano aver incrociato Borgese per strada negli ultimi tre anni. «Mia figlia ha 13 anni, qui tutti i ragazzini scendono in strada da soli. E se gli succedeva qualcosa? E se questo esce di nascosto dai domiciliari?», dice Marco che non ha dubbi: «Qui non lo vogliamo, deve andare in carcere e noi residenti faremo sentire la nostra voce».

Bocche cucite invece a casa della mamma, non molto lontana da dove Borgese è ai domiciliari. Fuori dall’abitazione la Multipla grigia, sulla quale ha costretto a salire la 26enne. «Andate via, siete voi la rovina», dice la voce di una donna, probabilmente la mamma, al citofono che ancora porta il nome di Simone, anche se parzialmente coperto da un adesivo. «Simone l’ho visto diverse volte venire qui a trovare la mamma - dice una vicina della donna - ma più che un saluto veloce o la richiesta di spostare la macchina, non c’è stato altro. Ascoltando le notizie, ora, sono rimasta senza parole. Se penso a quante volte ho lasciato mia figlia a casa da sola, mi vengono i brividi».