Simona Viceconte suicida come la sorella campionessa: temeva di perdere le due figlie

Suicidio di Simona Viceconte. «Era disperata», la crisi matrimoniale l’aveva portata a credere di non essere più adeguata come mamma. Senza più il marito accanto che aveva chiesto la separazione giudiziale, né un lavoro che lei aveva lasciato quando per amore della famiglia si era trasferita a Teramo dopo la nascita della seconda figlia: «Si era convinta che il marito Luca le avrebbe tolto tutto». Comprese le due bambine.

Sarebbero questi i motivi che hanno spinto la 45enne a impiccarsi come aveva fatto un anno fa in Piemonte la sorella Maura (campionessa di atletica, due figli) secondo le carte a disposizione della Procura di Teramo che ha indagato il marito per maltrattamenti, ipotizzando un quadro di tensione psicologica ai danni di Simona.



