Incidente in barca per Simona Izzo, in gita a Capri. A raccontarlo è lei stessa in tv a “C'è tempo per...”, su Rai1, " il nuovo programma dedicato agli anziani, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. É avvenuto qualche giorno fa a Capri. «Sono caduta come un pesce. Sto bene ma mi muovo con la stampella».

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA