Simon: «Aiuto, ho le gambe fratturate», l'ultima telefonata del turista disperso Trovate tracce di sangue

Verifiche son inoltre in corso su alcune tracce di sangue ritrovate sulla spiaggia della Molara. I campioni sono stati trasportati al laboratorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Drammatica l'ultima telefonata di cui si ha conoscenza del turista franceser, disperso da nove giorni nelle zone collinari del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno : le ricerche sono scattate dopo la sua chiamata al '118' la mattina di venerdì 9 agosto, intorno alle nove. Ecco la trascrizione. Operatore 118: «Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama». Simon: «Non so, mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte».LEGGI ANCHE: Turista francese disperso in Cilento: Simon forse assaltato dai lupi 118: «Da quale città chiamate?». Simon: «Non so dove mi trovo, mi potete localizzare». 118: «Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?». Simon: «In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo». 118: «Da dove è partito, lei come si chiama?». Simon: «Sono Simon Gautier, sono francese». 118: «Lei è caduto in una scarpata o in pianura?». Simon: «No, in scarpata, mi potete aiutare?». 118: «Mi sa dire la zona, Basilicata o in Campania». Simon: «Sono partito questa mattina da Policastro verso Napoli». 118: «Quindi da Policastro verso Napoli, ma su che strada?». Simon: «All'inizio c'era un sentiero poi l'ho perso». 118: «Ora provo con i carabinieri a localizzare il cellulare. Tenga libero il suo cellulare. Va bene». Simon: «Sì,sì». Si conclude così la conversazione tra l'operatore del 118 e Simon. Da quel momento non c'è stato più alcun contatto con il turista francese fino ad oggi.