Si incontrano per la prima volta: lui la ospita e le muore. La tragedia è successa durante la notte a Silvi. Una donna di circa 30 anni si è sentita male ed è deceduta. A nulla è valso l’intervento del 118 che pur hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla. Sconosciute le cause del decesso. Sarà l’autopsia a sciogliere ogni dubbio.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati