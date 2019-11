Sul posto le forze dell'ordine e il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna risiedeva a Montalcino (Siena).



La 35enne è caduta dalla sommità della Torre, alta 88 metri, che è accessibile per le visite turistiche. L'ipotesi che si tratti di un suicidio, secondo quanto si apprende dagli investigatori, sarebbe confermata dal ritrovamento di un biglietto della 35enne. Numerosi i testimoni di quanto accaduto: come sempre piazza del Campo è affollata di residenti e turisti e ci sarebbero altre persone che si trovavano sulla Torre che hanno assistito. Sul posto sono poi intervenuti, insieme ai soccorsi inviati dal 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, polizia e anche guardia di finanza.

