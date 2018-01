Siena, fuga di monossido di carbonio in una palazzina: cinque intossicati

Intossicazione da monossido di carbonio per 5 persone in un'abitazione del Comune di Gaiole in Chianti (Siena), in via Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena. Le persone che accusavano malore sono state prese in carico dal personale del 118 e trasportate all'ospedale senese. La squadra dei pompieri sta effettuando le verifiche del caso per risalire alle cause del malore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA