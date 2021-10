Siae, attacco hacker: rubati 60GB di dati di artisti finiti sul dark web. Il dg: «Non pagheremo alcun riscatto»

La Siae sotto attacco hacker. Alla società italiana che cura i diritti d'autore e degli editori, sono stati sottratti dal gruppo Everest - che ha rivendicato l'attacco - circa 60 gigabyte di dati sensibili (28mila documenti tra carte di identità, patenti, tessere sanitarie e indirizzi) relativi agli artisti iscritti. E che sono stati messi in vendita sul dark web, prima che venisse chiesto un riscatto in bitcoin: 3 milioni però la Siae non ha intenzione di pagare.

APPROFONDIMENTI ITALIA Siae, l'attacco hacker che mette a rischio i dati degli artisti CRONACA Genova, arrestata una hacker russa: acquistava online con carte di... LE INSIDIE Offensiva hacker, l'Italia in ritardo: cybersecurity di rimessa CYBERSICUREZZA Password: non serviranno più, ecco come funziona la nuova app...

Non sono settimane facili per la società, già vittima di phishing alcune settimane fa. Già allora era scattata l'allerta dei sistemi di sicurezza, che però non è bastata ad evitare l'attacco da un ramsomware. La Siae però ha confermato che non sarà pagato alcun riscatto poiché non ci sono garanzie concrete che venga bloccata la diffusione dei dati.

Genova, arrestata una hacker russa: acquistava online con carte di credito clonate

🔴⚠️ PHISHING AI DANNI DI SIAE ⚠️🔴



Se hai ricevuto telefonate o link via SMS da un numero che apparentemente risulta essere quello di SIAE, NON RISPONDERE E NON CLICCARE SUL LINK perchè si tratta di una truffa.



Tutte le informazioni ➡️ https://t.co/a91NC8xDZ3 pic.twitter.com/KADIDLqIPg — SIAE (@SIAE_Official) September 29, 2021

Il riscatto chiesto in bitcoin

Siae ha fatto subito la sua segnalazione alla Polizia Postale e al Garante della Privacy oltre che a contattare artisti ed editori interessati dall'attacco hacker.

Il riscatto è stato chiesto in bitcoin ma al momento la società non ha intenzione di pagare: «La Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto», ha spiegato all'Ansa il direttore generale Gaetano Blandini, che ha poi sottolineato: «Abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale e al garante della privacy come da prassi. Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti di attacco. Monitoreremo costantemente l'andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della Siae».