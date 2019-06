Si cosparge di benzina e si dà fuoco per amore: aiutata dai passanti, grave una donna

Una donna di 39 anni ha tentato il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco. E' successo a Montelupo Fiorentino (Firenze), in via del Turbone, dove i carabinieri alle 16:30 sono intervenuti nei pressi del campo sportivo. La donna ha messo in atto il suo piano dopo aver raggiunto il luogo con la propria auto.Alcuni passanti, dopo aver visto la donna avvolta dalle fiamme, l'hanno soccorsa in attesa dei sanitari, intervenuti immediatamente dopo insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La ragazza è stata poi trasportata mediante elisoccorso presso l'ospedale di Pisa in gravi condizioni. Da quanto ricostruito, i motivi che hanno spinto la ragazza al folle gesto sono da ricondurre verosimilmente alla sfera sentimentale: sul telefono sono stati trovati alcuni messaggi che annunciavano tale intenzione.