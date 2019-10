Varese, ragazza sfregiata a coltellate. Arrestato l'aggressore: aveva problemi psichiatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato, e sottoposto a, un uomo di 50 anni, principale indagato per averlo scorso sabato a. L'uomo, come ha reso noto la Procura della cittadina lombarda, è stato intercettato e fermato dagli uomini della Questura con l'accusa di. Da quanto emerso, fondamentali per l'identificazione dell'uomo, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove si è consumata l'aggressione.Ripercorrendo a ritroso il percorso effettuato dal sospetto, gli inquirenti sono riusciti a recuperare un'istantanea abbastanza nitida per essere confrontata con identikit e altre immagini. Date le urla e le frasi sconnesse pronunciate dal 50enne, gli investigatori hanno pensato di confrontare i frame acquisiti con pazienti di strutture per patologie psichiatriche del territorio, individuando un sospettato. Si tratterebbe di un italiano con precedenti di vecchia data, da tempo in cura per. Una volta a casa sua, la Polizia ha trovato e sequestrato la sua bicicletta, gli abiti indossati al momento del ferimento dell'adolescente e un coltello compatibile con le ferite a lei inferte.L'aveva avuto luogo mentre la ragazza era in compagnia di una amica, proprio nel centro di Varese. A dare la notizia era stata la stessa vittima dell'attacco. Secondo la ricostruzione della polizia, la quindicenne stava aspettando l'arrivo di sua madre in centro, per essere riaccompagnata a casa, quando uno sconosciuto, in sella a una bicicletta, è passato loro davanti, si è fermato ed è tornato indietro puntando le ragazze con fare minaccioso. La più giovane delle due, avvertito il pericolo, è scappata via incitando l'amica a fare lo stesso.La quindicenne però è rimasta ferma, paralizzata dalla paura. L'uomo, secondo il suo racconto, ha estratto dalla giacca un coltello seghettato e, urlando «vi uccido», si è scagliato contro di lei colpendola due volte, al volto, molto vicino ad un occhio e a un braccio, poi è scappato.